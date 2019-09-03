03.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс
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Украинские беспилотники роятся над ДНР

Украинские формирования продолжают вести прицельные артиллерийские обстрелы территорий ДНР, для корректировки используются беспилотные летательные аппараты.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За вчерашний день подразделениями Народной милиции ДНР было уничтожено три украинских беспилотника, которые использовались для корректировки обстрелов населённых пунктов Коминтерново и Горловка», – сообщил Дмитрий Астрахань.

Он добавил, что одним из уничтоженных беспилотников был украинский аппарат «Лелека», который вел наблюдение в районе Коминтерново в период нахождения там международных наблюдателей миссии ОБСЕ.

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