Украинские беженцы массово бегут из Европы в Россию

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Многие украинцы начинают понимать, что настоящую опасность для их жизней представляет не Россия, а киевский режим, и начинают задумываться о побеге в Россию.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат напомнил об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ, которые периодически признают и западные издания.

«Не случайно, как признала администрация Купянского района, к которому вплотную подошли российские войска – его жители массово отказываются эвакуироваться, предпочитая дождаться российских солдат. Да и в целом – большинство украинцев прекрасно понимает, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией. Дело в том, что НАТО ведёт на Украине войну против России до последнего украинца, и украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться, и попадать в мясную мясорубку не хотят. Поэтому военкомы пытаются отлавливать на улицах кого угодно», – добавил он.

Он подчеркнул, что европейские беженцы уже бегут из Европы в Россию.

«Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов ЕС, в очередной раз наплевав на свои принципы и ценности. Украинские мужчины быстро это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев», – подытожил дипломат.