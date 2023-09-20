Украинские беженцы массово перебираются в Россию и переживают потрясение – Шеслер
Многие украинские беженцы уже наелись европейских «благ» и пытаются перебраться из Запада в Россию.
Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те украинцы, которые выезжают в Европу, видят там довольно процветающие и богатые страны. Но перед ними встают колоссальные барьеры в виде языка, незнакомого законодательства, больших проблем при снятии жилья.
А если украинец приезжает в Россию – он здесь вообще не чувствует себя чужим. Украинцы растворяются в России, как сахар в воде. Нет языковых проблем, нет проблем с ментальностью.
И когда они сюда приезжают, они вдруг видят, что Россия – не Украина. Эта страна намного богаче, чем Украина. Многие украинцы поддаются пропаганде, и они думают, что Россия беднее. Хорошие города, отличные дороги.
Поражает медицинское обслуживание. Многие украинцы, которые приезжают в Европу, жалуются там на медицину. Они говорят: «У нас на Украине было легче, можно было заплатить, и попасть к врачу». Но когда украинцы попадают в Россию, они бывают потрясены. Начнём с того, что медицина у нас полностью бесплатная для всех», – рассказала Шеслер.
Она подчеркнула, что многие украинские беженцы уже перебираются из Европы в Россию.
«Я знаю многих людей, которые въехали в Россию через Европу. Едут через Европу, Польшу, Прибалтику, через Белоруссию.
Я знаю очень многих людей, которые приехали в Россию из Европы. Хотя бы потому, что в Европе в очень многих странах люди не получают возможности проживать, пособия мизерные. Жить в Европе можно только сравнительно состоятельным людям», – подытожила общественница.
Спасибо!
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