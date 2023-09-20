Украинские беженцы массово перебираются в Россию и переживают потрясение – Шеслер

Многие украинские беженцы уже наелись европейских «благ» и пытаются перебраться из Запада в Россию.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Те украинцы, которые выезжают в Европу, видят там довольно процветающие и богатые страны. Но перед ними встают колоссальные барьеры в виде языка, незнакомого законодательства, больших проблем при снятии жилья.

А если украинец приезжает в Россию – он здесь вообще не чувствует себя чужим. Украинцы растворяются в России, как сахар в воде. Нет языковых проблем, нет проблем с ментальностью.

И когда они сюда приезжают, они вдруг видят, что Россия – не Украина. Эта страна намного богаче, чем Украина. Многие украинцы поддаются пропаганде, и они думают, что Россия беднее. Хорошие города, отличные дороги.

Поражает медицинское обслуживание. Многие украинцы, которые приезжают в Европу, жалуются там на медицину. Они говорят: «У нас на Украине было легче, можно было заплатить, и попасть к врачу». Но когда украинцы попадают в Россию, они бывают потрясены. Начнём с того, что медицина у нас полностью бесплатная для всех», – рассказала Шеслер.