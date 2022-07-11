Украинские беженцы надоели всем – латвийский политик

11.07.2022  23:18 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Никто в Прибалтике не против помогать украинским беженцам, однако их поддержка со стороны государства на фоне общей экономической деградации превышает все разумные масштабы.

Об этом в эфире «ОСН» рассказал глава латвийской политической партии «Рицибас» Руслан Панкратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никто в Прибалтике не против помогать украинским беженцам, однако их поддержка со стороны государства...

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«Украинские беженцы задолбали всех не только в Европе. Уже в Прибалтики начинаются не волнения, но романтизм «мы сейчас поможем всем» заканчивается.  Вся Рига в этих флагах, они ведут себя так по-хамски. Народ задаётся вопросом, особенно при нереальном росте цен. Бензин сейчас уходит за 150 рублей, всё поползло наверх, собираются делать квартплаты новые, отопление – там всё, какие рестораны? Только на еду.

И люди задают вопрос: я местный, я плачу налоги, а им – всё! Понятно, что беженцы, но и квартира, и работа, и не облагают налогом, бесплатный транспорт. Им такие дают льготы, что простой человек задаётся вопросом: а почему? Никто не против помогать, но, может быть, не в таком формате? А их тысячи», – рассказал Панкратов.

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