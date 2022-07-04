Украинские беженцы: Переформатирование населения Польши продолжается

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Новости Украины

Многие российские СМИ поспешили сообщить, будто в Польше прекратилась финансовая поддержка беженцев с Украины, прибывших в страну после 24 февраля. Между тем, это не совсем так. Действительно, есть определенные изменения, но в целом польские власти продолжают поддерживать украинцев, что, кстати, начинает вызывать протесты среди самих поляков.

Накануне президент Анджей Дуда подписал изменения в законе о поддержке граждан Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Этот спецзакон был принят еще в марте. Основные изменения касаются борьбы со злоупотреблениями, к которым прибегали украинцы, желающие использовать щедрость Варшавы.

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Основным видом поддержки для украинцев останется их участие в государственной программе 500+ (пособие в 500 злотых на каждого ребенка и несовершеннолетнего). Однако, теперь выплату будут получать только те граждане Украины, которые действительно продолжают находиться на территории Польши. В прошлом зафиксирован ряд случаев, когда беженцы переезжали в другие страны Евросоюза, либо возвращались на Украину, но все равно продолжали получать предоставленные польскими властями пособия.

Теперь изменения, внесенные в закон, предусматривают возможность проверок. Базы данных про пересечение границы украинцами станут доступными для органов администрации, выделяющих пособия. Любая местная администрация может обязать украинца явиться лично в течение трех дней, чтобы проверить, находится ли он действительно в Польше.

Украинцы, желающие сохранить право на пособия в Польше, смогут покидать страну на срок максимум 30 дней. Если они отсутствуют более длительный период, то будут вынуждены объясняться в администрации. Однако, стоит обратить внимание, что в зоне Шенгена пересечение границы никто даже не фиксирует.

Закон также предусматривает продолжение дотаций для тех польских граждан, кто решил принять у себя украинцев – 40 злотых в день на содержание беженца будут выплачивать местные органы самоуправления и коммунальные службы. Дополнительно родители украинских детей получат возможность нанять нянь, ранее это казалось только детей до возраста 3-4 лет, теперь до 6 лет.

Не секрет, что у польской системы здравоохранения не хватает кадров. Польские врачи и медсестры давно уехали в страны Западной Европы. Теперь их должны заменить украинцы. Именно для них выделяются дотации до 3000 злотых на курсы польского языка.

В парламенте Польши – на очереди на рассмотрение и другие изменения спецзакона. Большинство из них содержит предложения, увеличивающие разнообразные виды поддержки. Как в свое время выразился оппозиционный польский депутат Гжегож Браун, операция переформатирования демографической карты Польши продолжается.