Украинские беженцы стали проблемой для Нью-Йорка

Переехавшие в США украинские мигранты создают проблему для Нью-Йорка, о чем уже открыто говорят городские власти.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах подчеркнул, что организация, помогавшая украинским мигрантам уже лишена госфинансирования со стороны США.

«В самом городе Нью-Йорке мэр города он же говорит, чтобы забрали этот статус города – убежища для некоторых эмигрантов, потому что невозможно в школах учиться. Там они живут, невозможно гостиницу снять, они на улицах, они бездомные.

Кстати, также в Нью-Йорке они объявили, что и украинские беженцы – тоже большая проблема, потому что эта «Razоm for Ukraine», организация, потеряла грант государственный, то есть они не могут помогать украинским беженцам. И некоторые украинские беженцы оказались в убежищах, в приютах», – заявил Табах.