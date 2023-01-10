Украинские беженцы терроризируют дороги ЕС – швейцарский журналист

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Украинские беженцы пользуются отсутствием нормальных международных отношений для того, чтобы почти безнаказанно нарушать правила дорожного движения.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал его швейцарский коллега Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас можно нарушать любые правила, но в Украину-то штрафы не пошлёшь. Люди на немецких автомобилях премиум-класса с украинскими номерами могут ездить здесь, как хотят. Ещё одна тема с теми же автомобилями, которая занимает наших граждан и налогоплательщиков. Случится авария с автомобилем с украинскими номерами. Люди задаются очень простым вопросом. Если виноват человек с украинскими номерами, то какая страховая фирма заплатит за ущерб швейцарскому водителю?», – отметил Песке.

Однако в Берне нашли решение: теперь за аварии будут платить налогоплательщики Швейцарии.

«Раньше этот вопрос решался. Украинское государство участвовало в международных договорах, люди покупали специальную страховку, это всё было упорядоченно. А сейчас наш швейцарский гражданин, который платит налоги и собирает деньги на зимнюю и другую помощь, боится получить столкновение с автомобилем с украинскими номерами, потому что ему никто ничего не оплатит. И тут наше правительство создало очередной фонд для оплаты таких вот страховых случаев автомобилей с украинскими номерами. То есть, наш налогоплательщик понимает, что в очередной раз он заплатит за все противоправные действия, которые могут случиться на нашей земле», – резюмировал журналист.