Украинские беженцы в Европе станут русской «пятой колонной» после поражения Запада в СВО

Украинские беженцы в Европе станут русской «пятой колонной», как только цели СВО будут достигнуты, и с европейским выбором Украины все станет ясно.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как идёт трансформация взглядов и ценностей, а там уже идёт заметно. Да, часть, конечно, старается ассимилироваться, остаться где-то, заякориться. А часть – поддерживает отношения с Украиной, и глядя на то, как меняются взгляды на Украине, где сейчас стремительно сокращается количество патриотов, которые ещё 2 месяца назад стремились к границам 1991 года, а теперь думают, что пора бы уже договариваться.

Это тоже уже массово приходит к простому населению, которому ещё недавно толкали «переможни» речи, а теперь приходится проходить все стадии принятия неизбежного», – отметил он.

«И когда цели СВО будут выполнены, и вот эта многомиллионная масса людей испытает огромную фрустрацию и разочарование, от того, что их предали те, на кого они надеялись. Они-то, извините, много лет, некоторые десятилетия, связывали свою жизнь с европейскими доходами, а не с европейскими ценностями. Были корыстные интересы, чтобы жить как в Европе в плане обеспеченности. Тут они столкнулись с тем, что в Европе далеко не всё шоколадно, и это была первая фрустрация волны беженцев, а теперь у них будет массовое прозрение и разочарование, что предали. И среди этих 6-7 миллионов граждан Украины, которые рассосались по странам Европы, мы навскидку получим примерно такую же социологию на оставшейся территории Украины, в силу родственных связей», – считает Васильев.

По его словам, на освобождённых территориях трансформация взглядов прошла за несколько месяцев. И те, кто уехал из Запорожской и Херсонской областей, после референдума возвращались. И сейчас уровень проукраинских взглядов стремится к мизеру, особенно после краха летнего контрнаступления.

«Прошло всего, на самом деле, полтора года. Соответственно, через год, максимум, когда вопрос с Украиной будет закрыт, не знаю, в каком формате, но задачи СВО будут выполнены, эта многомиллионная масса начнёт возвращаться из-под этого информационного купола, под которым она прессовалась много лет. Для них будет открытие, что оказывается их обманывали, что всё не так, как им рассказывали, и плюс их предали те, на кого они надеялись, ненависть к тем, кто предал, будет гораздо больше, чем эта вся злость. И почему этот запрещённый товарищ с позывным «Люсенька» видео записал, что украинская армия вместе с русской поедут же на Запад – понятно, что вся украинская армия не поедет. Но, грубо говоря, вот эта армия беженцев – это же наш Троянский конь в Европе. Причём они уже оказывают влияние на внутриполитические процессы Польши и Прибалтики», – подчеркнул эксперт.

Причем в Прибалтике приезжие с Украины, сталкиваясь с шовинизмом местных этносов, начинают переходить в русскую общину, которая сильнее и крепче, и привыкла держать оборону.

«Почему, допустим, лидеры этих стран не были сильно рады приёму беженцев из Украины. Вроде бы патриотов Украины приглашали, но на бытовом уровне местные нацисты очень быстро граждан Украины перегоняют в русскую общину. Потому что по факту – это и есть русские. И когда произойдёт мощная фрустрация всего остального населения на Украине, оно пойдёт отголосками во все эти страны. И, соответственно, в этот момент мы получим свою пятую колонну и в Прибалтике, и в Финляндии, и в Норвегии, и в Польше. В Германии, скорее всего, немцы смогут переварить, всё-таки численно их очень много, и они просто более педантично относятся к этому вопросу, там умеют работать», – заключил Васильев.