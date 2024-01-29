Украинские беженцы в Европе тайно обращаются к России за помощью

Граждане Украины, находящиеся в странах ЕС, обращаются к российским дипломатам с просьбой помочь вернуть детей, которых украинцев лишили в стране пребывания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Издание напомнило, что в прошлом году постоянная миссия РФ при ООН поднимала вопрос отъема детей украинских беженцев в странах Европы. По этому поводу постоянный представитель РФ Василий Небензя сообщил, что в российскую миссию были направлены десятки обращений украинских граждан. Газета поинтересовалась, сколько всего было отправлено обращений в российское постпредство и стала ли украинская сторона внимательнее относиться к этой проблеме.

«Сложно сказать, сколько уже обращений — есть старые, есть новые. Я не могу сказать, что число растет, но оно сохраняется. Это не значит, что проблема стала меньше. Просто люди по-прежнему боятся обращаться: они знают, что любая ассоциация с Россией может выйти им боком, поэтому они делают это только в самом крайнем случае. Плюс мне иногда сложно проследить, чем всё заканчивается, потому что мы даем какой-то публичный импульс, но дальше, как правило, всё разрешается. Нас никто не благодарит, нет подчеркивания того, что это сделала Россия. По тем же причинам. Но мы этим занимаемся не ради того, чтобы зарабатывать какие-то очки. Просто это проблема, которая должна быть решена», – сказал Полянский.

По его словам, к этой проблеме РФ будет «возвращаться в этом формате или другом».

«Я откликаюсь на те сообщения, которые поступают по итогам наших заседаний. Это не то чтобы направление моей работы, но я просто не отмахиваюсь от этих людей и стараюсь помочь чем могу, вовлекая своих коллег в МИДе, которые на это откликаются. Но есть нюанс, что вовлеченность России в ряде случаев может дать обратный эффект. Я и украинцы вынуждены это учитывать», – резюмировал дипломат.