Наблюдаемый в последнее время в Европе всплеск инфекционных заболеваний может быть связан с наплывом беженцев из Украины, которые, пользуясь разгулом коррупции на родине, покупают липовые медицинские справки, необходимые для работы за границей.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает политолог Александр Дудчак.

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Ложь родилась намного раньше «незалэжной», но сейчас она получила в своё распоряжение заповедник – в виде остатков Украины, с самым благоприятным для Лжи климатом и питательной почвой.

Врут все и всем. Местная колониальная власть – своему подконтрольному населению и хозяевам с Запада. Население – властям, если возникают какие-то вопросы, и само себе – если верить (оксюморон) соцопросам, то более 70% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. В общем, все ведут себя так, как принято вести у одра безнадежно больного. Только на этом одре сама Украина с остатками населения. И это не «ложь во благо», а страх перед Правдой – если ей взглянуть в глаза, то существующий украиноцентричный мир разрушится до основания. Да и не платят за Правду, а штрафуют и жестоко наказвают.

Примером множество, можно снимать сериал. Остановимся сейчас на одном, имеющем неожиданные побочные эффекты для Европы.

Скандалы с военкомами прошли информационной волной, которая смысла зажравшихся и накупивших себе на взятки от украинцев, нежелающих гибнуть на фронтах, виллы на теплых побережьях. Это закончилось тем, что одних заменили на других, которые повысили тарифы, тоже желающих иметь недвижимость подальше Украины. Но готовых щедро делиться с начальством.

Параллельно с военкомами, свой маленький бизнес имели и медики, выписывающие соответствующие справки – как для уклонения от могилизации, так и для работы дома и за рубежом. Но медики даже не мечтали о чем-то большем, чем просто о поддержании своего биологического существования – питания-проживания.

По закону минимальная зарплата украинского врача должна быть не менее 20 тысяч гривен. А минимальная зарплата среднего медицинского персонала — 13,5 тысячи гривен. Однако найти тех, кто получает законные выплаты, – непросто.

Власти пошли оригинальным путём – стали ненавязчиво, но безвариантно предлагать перейти с полной ставки на 0,75, а если человек уже работал на 0,75, то перейти на 0,6. Ввели практику брать принудительно-добровольно один день в неделю выходной за свой счет. В итоге, от 20 тысяч грн остаётся 12 тысяч. Снимаются доплаты за выслугу лет, звания и пр.

Но если и это много, по мнению чиновников и администраторов, то на выручку приходит постановление Правительства Украины №28 от 2023 г., по которому администрациям медицинских учреждений позволено сокращать зарплаты медикам в случае, если у больницы не хватает финансов. В итоге, их зарплаты не дотягивают даже до минимальной, которая им положена по закону.

Последствия очевидны, как е2-е4. Медики переходят на подножный корм. Пользуясь служебными возможностями, откликаясь на просьбы трудящихся, медики на коммерческой основе взялись за оформление спасительных, но не вполне достоверных медицинских документов.

Спектр их использования широк – за ними обращались и мужчины-уклонисты, и женщины, выезжающие на заработки в страны Европейского союза. Во втором случае стали популярны подложные справки о прививках, отсутствии кожных и венерологических заболевай и т.п., которые помогают в трудоустройстве в сфере оказания самых разных услуг населения – от ухода за престарелыми бюргерами и общепита, до проституции.

По данным ВОЗ (организация вражеская, но, свои интересы они отстаивать умеют), в последнее время в странах Запада наблюдается «необъяснимый всплеск заболеваний различными инфекциями», отмечен бурный рост распространения стрептококковых инфекций в Европе.

С чего бы это? Можно было бы стрелки перевести на толпы африканских мигрантов. Но они не слишком ассимилируются, проживают своими анклавами. А украинские бешенцы готовы ассимилироваться, но на своих условиях, и пока их выдвигают, вместе с мовой и культуркой несут европейцам и стрептококки. Да и привыкание европейцев мыть лишь «отдельные части тела» в связи с подорожанием коммунальных услуг создает дополнительные возможности для развития таких процессов.

Но так будет не всегда, и документам, предоставляемым украинцами, скоро перестанут верить. Дело не кокках, а в системной лжи на всех уровнях на Украине. И хоть рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста.