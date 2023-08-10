Украинские беженки принялись отбивать поляков у польских женщин

Вадим Москаленко.  
10.08.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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беженцы, Дзен, Польша, Скандал, Украина


Украинские беженки начали отбивать мужчин у европейских женщин, составляя им конкуренцию на «рынке труда и брака».

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские беженки начали отбивать мужчин у европейских женщин, составляя им конкуренцию на «рынке труда...

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«Польские женщины, оказывается, наиболее скептично относятся к присутствию украинских беженцев на территории Польши. Потому что там в основном беженки. Как пишет их газета: «Польки почувствовали конкуренцию на рынке труда и рынке брака». Оказывается, у них тем есть и рынок брака», – сказал Корнилов.

Политолог подчеркнул, что из-за этого среди польского населения растёт недовольство своими соседями, и желание выдворить беженцев подальше.

«То есть молодые украинки отбивают поляков у польских женщин, и сейчас растёт желание выдворить всех украинцев как минимум по завершению конфликта, а то и сейчас», – добавил эксперт.

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