05.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Украинские библиотеки за госсчет пополняться экстремистскими книгами


В украинские библиотеки поступят книги одиозных националистов и боевиков, закупленные за государственные средства.

Об этом в своем блоге сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам общественника, речь идет о книгах, написанных скандальной писательницей Ларисой Ницой, осужденным в России за терроризм Олегом Сенцовым, пропагандистом-попрошайкой Аркадием Бабченко и другими.

В 2019 году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек. В списке более 500 названий. Среди них украинские библиотеки получат такие шедевры: Ницой Лариса «Страшне страховисько», Сенцов Олег «Жизня», Вятрович Владимир «Війна і миф. Невідома Друга світова», Портников Виталий «Дзвони Майдану», Бабченко Аркадий «Война», – написал Долинский.

Среди книг, которые будут закупаться в библиотеки, есть откровенно экстремистские. Долинский приводит в пример аннотацию к изданию за авторством главы Книжной палаты Украины Николая Сенченко: «Автор развенчивает наступление иудеофарисейской (демонической) цивилизации, еврейский фашизм, который воспитывает фанатиков, нацеленных на уничтожение всего и всех, кто выше их духовно и интеллектуально».

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