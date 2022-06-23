Украинские бизнесмены продают зерно в Россию, но обвиняют ее в… грабеже

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Новости Украины

Украинские зернотрейдеры сами продают свое зерно через Россию, но при этом обвиняют российскую сторону.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил бежавший из Крыма меджлисовский пропагандист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пашаев при этом обвинил также российскую армию в нанесении ударов по украинским зернохранилищам.

«Они украинское зерно просто сжигают взрывами ракет. Я не знаю, сколько на последнем было, в николаевском портовом элеваторе, это как минимум пятый элеватор, и в нем было не вывезенное на подконтрольную украинской власти [территорию] зерно. Потому что эта логистика очень тяжелая, не каждый фермер может ее себе позволить, не каждый даже большой зернотрейдер в условиях войны может позволить ее», – сказал пропагандист.

«Я недавно видел материалы уголовного дела, которое заведено Генеральной прокуратурой Украины о том, что некоторые из украинских зернотрейдеров сами уже торгуют через россиян нашим зерном. Нам будут рассказывать, что их ограбили, а сами через другие подставные компании получать часть, которую им россияне с барского плеча дадут за это деньги. Поэтому, когда мы хотим чего-то от турецкой власти, сначала от собственного бизнеса [потребуйте]», – заявил Пашаев.