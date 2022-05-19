Украинские блокпосты обилечивают херсонцев, возвращающихся домой – Кнырик

19.05.2022  23:51 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинские власти, выходя из Херсонской области, уничтожали архивы, базы данных и медицинские карточки местных жителей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти, выходя из Херсонской области, уничтожали архивы, базы данных и медицинские карточки местных...

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«Все люди в ВГА (Херсонской области – ред.) местные, там нет приезжих, пришлых, назначенных. Местные, которые берут на себя ответственность в достаточно сложной ситуации. Практически невозможной, потому что уничтожены архивы, уничтожены базы. Вот сегодня выдавать пенсии, вы (Украина – ред.) же сознательно, уходя, уничтожили все базы пенсионеров. Ваш Минздрав сознательно, я приказ этот читал, требовал от сотрудников больниц уничтожить карточки пациентов. Вдумайтесь, просто поймите, к чему бы это всё привело. Как лечить?» – рассказал Кнырик.

«А сколько сейчас людей в Херсонской губернии?», – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Часть людей уехала. Есть сейчас попытки людей возвращаться, потому что Западная Украина их не приняла, Европа их тоже не приняла, и на украинских блокпостах либо обилечивают, либо создают условия, чтобы люди не могли вернуться к себе домой.

По области сейчас порядка миллиона человек осталось. Хотя украинская пропаганда заявляет о полумиллионе», – ответил журналист.

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