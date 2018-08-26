26.08.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

Украинские боевики целенаправленно открывают огонь по инфраструктуре ДНР



Подразделения ВСУ стреляют из артиллерии по жилым домам и жизненно важным объектам инфраструктуры ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации оборонного ведомства, в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ по приказу военного преступника Марченко в населённом пункте Старомихайловказафиксировано пять разрушений.

Также под командованием военного преступника Драпатого ВСУ из минометов была обстреляна Горловка, в результате чего повреждения получили семь домостроений и ЛЭП,обесточена Горловская фильтровальная станция № 2, вследствие чего остановлена подача воды в поселок Бессарабка, жилой массив «Солнечный», а также во многие дома.

Кроме того, донецкие военные сообщили, что из-за обстрелов ВСУс 24 августа без воды остаются жители подконтрольного Киеву Дзержинска.

В командовании ДНР обстрелы мирных жителей связывают со внутреннеполитической ситуацией на Украине.

«Провокационные обстрелы [проводятся]для обострения гуманитарной ситуации. Цель у этих преступлений одна – военно-политическая выгода, которую преследует, в частности, Пётр Порошенко, в то время, когда на Украине близится предвыборная кампания», – отметили в Оперативном командовании ДНР.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинские боевики всё чаще практикуют открытый террор, в первую очередь, против мирных жителей, ведя провокационный огонь одновременно по всем фронтовым направлениям ДНР.

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