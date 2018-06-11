11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украинские боевики гадят болельщикам, отправляющимся в Россию

Около пяти тысяч граждан Украины, решивших, несмотря на оголтелую пропаганду, посетить чемпионат мира по футболу в России, – это диверсанты Киева.

Об этом в своем «Фесбуке» написал полковник ВСУ, командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко (позывной Филин).

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«Ровно 1 тысяча ДРГ (группами по 5 чел.) отправляются на ЧМ-2018 в Россию. По легенде они будут замаскированы под обычненьких болельщиков с Украины, но это настоящие монстры диверсионной деятельности, жесткие и матерые убийцы», – написал Власенко.

Он призвал подписчиков поддержать бойцов «невидимого фронта» и пожелать им успехов «в их тяжелом, но таком необходимом «труде» на территории страны-оккупанта».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что примерно 5 тысяч граждан Украины собираются посетить чемпионат мира по футболу в России.

Украинские власти запугивают своих граждан угрозой арестов в РФ, призывая отказаться от посещения чемпионата и помощи экономике «страны-агрессора».