08.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Украинские боевики отказались подчиняться приказам Зеленского

Украинские националисты объявили полную мобилизацию боевиков-добровольцев, которые займут те позиции, с которых, согласно Минским договоренностям, должны быть отведены регулярные войска.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замкомандира подконтрольной основателю «Правого сектора» Дмитрию Ярошу «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, националисты не будут подчиняться приказу президента Владимира Зеленского на отвод войск.

«Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказы об отводе, о демилитаризованных зонах, а мы в свою очередь говорим и заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем и заведем туда тысячи людей. Через добровольцев прошли порядка двадцати тысяч человек, только через мое подразделение прошли несколько тысяч. Объявлена полная мобилизация, мы ни метра украинской земли не отдадим», – завил Гергерт

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