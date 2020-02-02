Украинские боевики подхватили вирус в Гонконге

02.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донбассе ведет работу комиссия Минздрава США, присланная для обнаружения источника опасного вируса, поразившего накануне троих украинских военнослужащих, уже доставленных в тяжелом состоянии в Киев.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Мариупольском направлении работает делегация сотрудников министерства здравоохранения США и Отдела глобальной иммунизации «Центра по контролю и профилактике заболеваний», которая прибыла в Киев ещё 22 января, через два дня после госпитализации троих боевиков 10-й горно-штурмовой бригады в Национальный военно-медицинский клинический центр», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, комиссия выяснила, что носителями вирусной инфекции оказались боевики нацбата «Азов», недавно вернувшиеся из китайского Гонконга, где они помогали участникам антиправительственных беспорядков.

«В ходе работы делегация вышла на след носителя вируса, который привел в тренировочный лагерь «Азова» под Мариуполем, боевики которого активно участвовали в организации митингов в Гонконге по заказу Госдепа США, финансирующего их радикальную деятельность», – отметил Айгистов.

При этом о серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что расположенный в Атланте «Центр по контролю и профилактике заболеваний», сотрудники которого прибыли в Донбасс, управляет лабораториями для проведения экспериментов с особо опасными возбудителями инфекционных заболеваний в интересах Министерства обороны США.