Украинские боевики сцепились с Генштабом

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

При попытке прорыва из Иловайского котла потери ВСУ вдвое превышали потери боевиков нацбатов, хотя начальник Генштаба утверждает, что события в Иловайске в 2014 году ВСУ не касались.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший командир штурмовой роты карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже обнародовали приказы о наступлении, мы знаем точно, что это была операция, которая руководилась военными. Я маленький человек, я командовал штурмовой группой батальона, я получил команду от [командующего сектором генерала] Хомчака, потому что меня направили формировать с ним заход на Иловайск», – рассказал экс-боевик.

«Я не знаю, как это называть, но для меня это военная операция. Рассказывают потом байки о том, что они не знали или оно вообще было не нужно. Какая мне разница? Была чёткая команда, полученная от командующего сектора, участие в операции принимали в том числе и ВСУ. Ответственность на тех, кто планировал и отдавал команды. Это Генштаб и его руководитель. Точка», – считает Костанчук.

«Когда они рассказывают, что мы не знали, это было не важно, у меня есть написанное и подписанное Министерством обороны. События в Иловайске не касались ВСУ? А то, что из 366 официально погибших 230 военнослужащие ВСУ, как пояснить? Из 185 пропавших без вести более 100 ВСУшники. Так касалось это ВСУ или не касалось?» – возмутился экс-командир добробатовцев.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов заявил, что пока во власти находятся люди, имеющие непосредственное отношение к иловайской мясорубке, ни о какой ответственности виновных в трагедиях не может быть и речи.