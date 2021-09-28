Украинские боевики убили защитника Донбасса

Украинские боевики убили защитника ДонбассаНовости Украины
В Донбассе в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По сложившийся традиции, в период проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, украинские командиры преднамеренно совершают провокации, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на решительные ответные действия», – говорится в сообщении.
Так, украинские боевики из 57 бригады ВСУ, находящейся в районе населённого пункта Новотошковское, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям НМ ЛНР.
В результате обстрела один защитник Донбасса получил смертельные ранения.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», – написали в ведомстве.
Военнослужащими Народной милиции был открыт ответный огонь на подавление огневой активности противника. Потери среди украинских боевиков уточняются.
В то же время в пресс-службе «ООС» сообщили, что в Донбассе были ранены двое боевиков.
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