Украинские боевики убили защитника Донбасса

28.09.2021 20:52 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий народной милиции ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сложившийся традиции, в период проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, украинские командиры преднамеренно совершают провокации, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на решительные ответные действия», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики из 57 бригады ВСУ, находящейся в районе населённого пункта Новотошковское, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям НМ ЛНР.

В результате обстрела один защитник Донбасса получил смертельные ранения.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», – написали в ведомстве.

Военнослужащими Народной милиции был открыт ответный огонь на подавление огневой активности противника. Потери среди украинских боевиков уточняются.

В то же время в пресс-службе «ООС» сообщили, что в Донбассе были ранены двое боевиков.