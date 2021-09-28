Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
28.09.2021 20:52 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские боевики убили защитника Донбасса

Новости УкраиныВ Донбассе в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий народной милиции...

В Донбассе в результате обстрела со стороны украинских боевиков погиб один военнослужащий народной милиции ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По сложившийся традиции, в период проведения переговоров Трехсторонней контактной группы, украинские командиры преднамеренно совершают провокации, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на решительные ответные действия», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики из 57 бригады ВСУ, находящейся в районе населённого пункта Новотошковское, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям НМ ЛНР.

В результате обстрела один защитник Донбасса получил смертельные ранения.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», – написали в ведомстве.

Военнослужащими Народной милиции был открыт ответный огонь на подавление огневой активности противника. Потери среди украинских боевиков уточняются.

В то же время в пресс-службе «ООС» сообщили, что в Донбассе были ранены двое боевиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть