Подпишись на рассылку
06.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Происшествия, Транспорт, Украина
Просмотров:

Украинские боевики устроили перестрелку в пассажирском поезде

Новости Украины

Два украинских военнослужащих устроили вооруженную разборку в пассажирском поезде Киев-Константиновка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в пресс-службе украинского железнодорожного ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Киев – Константиновка – военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Уточняется, что открывших огонь брал спецназ на станции Красноград.

В социальных сетях утверждают, что стрельба имела место в два часа ночи, а огонь велся из автоматов.

Правда, на фото, опубликованных с места инцидента, можно увидеть пистолеты Макарова.

Из-за стрельбы поезд задержали более чем на шесть часов.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть