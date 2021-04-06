Украинские боевики устроили перестрелку в пассажирском поезде

06.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Два украинских военнослужащих устроили вооруженную разборку в пассажирском поезде Киев-Константиновка.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в пресс-службе украинского железнодорожного ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Киев – Константиновка – военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Уточняется, что открывших огонь брал спецназ на станции Красноград.

В социальных сетях утверждают, что стрельба имела место в два часа ночи, а огонь велся из автоматов.

Правда, на фото, опубликованных с места инцидента, можно увидеть пистолеты Макарова.

Из-за стрельбы поезд задержали более чем на шесть часов.