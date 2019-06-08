Украинские боевики в Донбассе вышли из-под контроля Зеленского

08.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый украинский президент Владимир Зеленский не пользуется авторитетом у боевиков, задействованных в группировке, стянутой в Донбасс для проведения карательной операции. Зеленский не может обеспечить обещанное наступление мира, – напротив, происходит новое обострение на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В очень сжатые сроки этот оптимизм улетучился, и мы сейчас опять смотрим реально на происходящее. Мы видим громкие слова после переговоров в Минске, но увы, на линии соприкосновения ситуация только обострилась.

Почему это так? Я могу связать это с тем, что Зеленский пользуется слабым авторитетом и слабым влиянием на большинство украинских боевиков, которые находятся на линии соприкосновения. Именно поэтому нет приказа о прекращении огня, именно поэтому мы уже при президенте Зеленском видим обострение на линии соприкосновения, и количество обстрелов только увеличилось», – сказал Пушилин.

«Он президент, он главнокомандующий, он должен применить все имеющиеся у него ресурсы и отдать приказ на прекращение огня, это станет залогом первого шага. А так – мы видим, что даже заявления те, которые давались 5 числа, после встречи в Минске, и тем, что сейчас есть в СМИ, от официальных источников, это уже сильно отличается, то есть, некое «переобувание», мы тоже это увидели, опять идёт заигрывание с радикалами. Чем это закончилось для Порошенко, в плане голосования на выборах, – мы тоже видели», – отметил глава ДНР.