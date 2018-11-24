Украинские боевики воруют взрывчатку для продажи на Запад

24.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинские силовики вывезли с завода в городе Рубежное Луганской области 34 тонны тротила для продажи его западным странам.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства республики полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что украинское командование продолжает вывозить взрывчатку и боеприпасы из зоны «ООС» для последующей реализации в западных странах.

«По данным разведки ЛНР, 18 ноября под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря», расположенного в населенном пункте Рубежное Луганской области, на военных грузовиках 10-й бригады вооруженных сил Украины было вывезено более 34 тонн тротила», – рассказал Филипоненко.

По его мнению, эта взрывчатка через Польшу будет дальше переправлена в США, а также страны Африки, Европы и Азии.

«Данный груз предназначен для польской химической компании «Нитро Хим», которая является ведущим поставщиком тротила в США, страны Африки, Европы и Азии. Всего с начала ноября в интересах указанной компании вывезено более 140 тонн взрывчатки», – добавил исполняющий обязанности начальника управления НМ ЛНР.