Украинские боевики заявили о плане захвата Юго-Запада России

23.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские националисты рассчитывают на распад России после ухода Владимира Путина с президентского поста – в этом случае у Киева появляется шанс на захват не только Донбасса и Крыма, но и других субъектов федерации.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медведев слабый, как показал опыт его правления, он не сможет править так, как Путин. Я уверен, что это вызовет распад государства и откроется окно возможностей, в том числе, для создания, если на то пошло, Великой Киевской Руси.

Нет сильного преемника, и огромное количество конфликтов внутри самой России, которые приведут к этому. Я надеюсь, кроме этого, забрать ещё Белгород, Ростов, Тамань, Кубань.

Она развалится ещё по той простой причине, что люди, наворовавшие там денег, не хотят жить, закрывшись внутри России. Ещё и недовольство элит, которые есть внутри. Это ещё один фактор, который, я считаю, приведёт к развалу России.

Демографический фактор, Северный Кавказ, нарастающий исламизм, недовольство, допустим, тех, кто находится за Уралом, так называемые, «Новосибские республики» и всё остальное, о чём говорили активно в 2000-х годах, но потом прибили, но, тем не менее, эти настроения никуда не делись», – рассказал экстремист.

Он нелестно отозвался о российской оппозиции.

«Она беззубая, кастрированная и ни на что не влияет. Но она, всё-таки показывает, что есть люди, несогласные с тем, что там происходит. Там политическое поле полностью зачищено.

Я думаю, что с момента, когда пришёл Путин, он начал обставлять всё так, что за какое-то время полностью подрезал всех, кто мог даже хотеть этого.

У меня всегда были панславянские идеи, я их не скрывал никогда. У него – евразийские идеи Дугина, трудно читаемые и непонятные моему восприятию вообще. Я считаю, что все эти «скрепы», «Русь лукошная» и всё, что с этим связано, 21-й век, всё должно быть по-другому», – резюмировал Коротких.