31.03.2020, Киев, Игорь Шаповалов
 
Медицина, Местная власть, Политика, Украина
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Украинские больницы до сих пор не получили средства для борьбы с пандемией




Запорожский облсовет продолжает выделять сотни миллионов гривен на благоустройство города, однако до сих пор не выделил областным больницам средства для закупки всего необходимого для борьбы с коронавирусом, поэтому в медицинских учреждениях катастрофически не хватает оборудования и спецсредств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного облсовета Ярослав Гришин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, до сих пор не было сессии облсовета, на которой должны выделить средства и распределить между больницами, чтобы медиков, которые каждый день борются с коронавирусной инфекцией, снабжали всем необходимым.

«На сегодняшний день в больницах нет никакого специального оборудования, защитных костюмов для врачей. Но у нас до сих пор предусмотрено выделить 100 млн.гривен на ремонт площади Фестивальной, 60 млн.гривен на ремонт бассейна в Мелитополе и многое другое.

Ноль гривен на медицину, ноль проведенных тендеров, ноль – никакой помощи! Фактически, это преступная бездеятельность руководства ОГА, что может привести к особенно тяжким последствиям…», – возмутился Гришин.

 

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