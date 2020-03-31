Украинские больницы до сих пор не получили средства для борьбы с пандемией

31.03.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Запорожский облсовет продолжает выделять сотни миллионов гривен на благоустройство города, однако до сих пор не выделил областным больницам средства для закупки всего необходимого для борьбы с коронавирусом, поэтому в медицинских учреждениях катастрофически не хватает оборудования и спецсредств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного облсовета Ярослав Гришин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам депутата, до сих пор не было сессии облсовета, на которой должны выделить средства и распределить между больницами, чтобы медиков, которые каждый день борются с коронавирусной инфекцией, снабжали всем необходимым.

«На сегодняшний день в больницах нет никакого специального оборудования, защитных костюмов для врачей. Но у нас до сих пор предусмотрено выделить 100 млн.гривен на ремонт площади Фестивальной, 60 млн.гривен на ремонт бассейна в Мелитополе и многое другое.

Ноль гривен на медицину, ноль проведенных тендеров, ноль – никакой помощи! Фактически, это преступная бездеятельность руководства ОГА, что может привести к особенно тяжким последствиям…», – возмутился Гришин.