Украинские больницы забиты безумными ВСУшниками – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко .  
27.10.2023 20:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина


Массовое употребление тяжёлых наркотиков в подразделениях ВСУ приводит к появлению большого количества опасных сумасшедших.

Об этом в эфире «Дикий live» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое употребление тяжёлых наркотиков в подразделениях ВСУ приводит к появлению большого количества опасных сумасшедших....

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«Я вчера общался со своим близким соратником, подразделение которого сейчас перебросили под Авдеевку. Он говорит: такое количество людей, у которых сносит крышу, и они начинают употреблять наркотические средства, алкоголь.

Он говорит, что сам не пьёт и не употребляет, потому что хочет выжить. А люди глушатся алкоголем, наркотиками. А потом выходят в поле, а у них там дроны в голове летают, стреляют непонятно куда», – сказал Мосийчук.

Он пожаловался, что только под Киевом несколько больниц забиты такими наркоманами.

«И таких случаев много. Под Киевом несколько клиник, забитых людьми, привязанными к койке, потому что могут составлять опасность для себя и окружающих. Это влияние психологического стресса на фронте, умноженного на употребление синтетических наркотиков. Это очень серьёзная тема», – добавил экс-депутат.

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