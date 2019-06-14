Украинские борцы со стукачами из «Миротворца» дошли до немецкого бундестага

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Борьба со скандальным стукаческим ресурсом «Миротворец», которую более года ведут правозащитники украинской инициативы «Успішна варта», вышла на уровень немецкого бундестага, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает «Успішна варта» на своей страничке в соцсети.

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“Наш анализ и собранные факты нарушения прав человека ресурсом «Миротворец» заинтересовали немецкую фракцию Die Linke (Левая). Политики обратились к Бундестагу для разъяснения ситуации по борьбе с противоправной деятельностью ресурса «Миротворец».

В обращении был поднят вопрос об использовании украинской погранслужбой базы данных «Миротворца» для контроля лиц, въезжающих в страну. Так как известны факты, когда на основании информации «Миротворца» пограничники отказывали во въезде и задерживали людей”, – говорится в сообщении правозащитников.

Сообщается, что в Die Linke обеспокоены позицией правительства Германии касательно назначения на тот момент действующим президентом Порошенко исполняющим обязанности заместителя министра по “оккупированным территориям” Георгия Туки, который по данным СМИ был непосредственно причастен к деятельности сайта «Миротворец».