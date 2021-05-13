Подпишись на рассылку
13.05.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские ботофремы призывают не обращать внимания на расстрел казанских школьников

Новости УкраиныУкраинское население пытаются убедить в том, что их страна является центром планеты, вокруг которого...

Украинское население пытаются убедить в том, что их страна является центром планеты, вокруг которого вращаются все мировые процессы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Даниил Богатырев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Второй день подряд замечаю, что ряд ботоферм, а также «полезные идиоты», ведущиеся на их информационные вбросы, разгоняют тезисы о том, что:

1. Жителям Украины не стоит обсуждать стрельбу в школе в Казани.

2. Жителям Украины не стоит обсуждать обострение палестино-израильского конфликта.

Вместо этого, в своем неповторимом стиле, с криками, матами, соплями и брызгами слюны, «патриоты» и боты предлагают обществу с утра до ночи жевать информационную жвачку о конфликте на Донбассе. Разумеется, щедро приправляя её пропагандистскими клише, языком вражды, и т. п.», – пишет эксперт.

По его словам, такого рода посыла появляются неспроста.

«Авторы подобных тезисов, сидящие во властных кабинетах, хорошо знают, что для пропагандистской экзальтации населения и легкого управления им при помощи радикальных лозунгов, нужно максимально сузить контекст мышления этого населения. Никаких мыслей за пределами Украины (кроме мыслей о выезде на заработки, разумеется)! Никакого интереса к международным проблемам или внутренней обстановке в других странах! Только Украина! Ведь она – пуп Земли и именно вокруг неё крутятся все мировые процессы! А если что-то не крутится вокруг Украины, то это – происки «руки Кремля», – резюмирует Богатырев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть