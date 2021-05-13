Украинские ботофремы призывают не обращать внимания на расстрел казанских школьников

Новости Украины

Украинское население пытаются убедить в том, что их страна является центром планеты, вокруг которого вращаются все мировые процессы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Даниил Богатырев.

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«Второй день подряд замечаю, что ряд ботоферм, а также «полезные идиоты», ведущиеся на их информационные вбросы, разгоняют тезисы о том, что:

1. Жителям Украины не стоит обсуждать стрельбу в школе в Казани.

2. Жителям Украины не стоит обсуждать обострение палестино-израильского конфликта.

Вместо этого, в своем неповторимом стиле, с криками, матами, соплями и брызгами слюны, «патриоты» и боты предлагают обществу с утра до ночи жевать информационную жвачку о конфликте на Донбассе. Разумеется, щедро приправляя её пропагандистскими клише, языком вражды, и т. п.», – пишет эксперт.

По его словам, такого рода посыла появляются неспроста.

«Авторы подобных тезисов, сидящие во властных кабинетах, хорошо знают, что для пропагандистской экзальтации населения и легкого управления им при помощи радикальных лозунгов, нужно максимально сузить контекст мышления этого населения. Никаких мыслей за пределами Украины (кроме мыслей о выезде на заработки, разумеется)! Никакого интереса к международным проблемам или внутренней обстановке в других странах! Только Украина! Ведь она – пуп Земли и именно вокруг неё крутятся все мировые процессы! А если что-то не крутится вокруг Украины, то это – происки «руки Кремля», – резюмирует Богатырев.