Украинские боты попались на разжигании в Казахстане

Новости Украины

Погромы и массовые беспорядки в Казахстане подогревали с Украины. Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил воюющий на стороне ДНР казахстанский доброволец Нуран Игенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Игенова, в казахстанских интернет-группах во время массовых акций активизировались украинские провокаторы, которые разогревали ситуацию.

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«Сижу на различных группах, в контактах, и там часто укроботы сидят. Ноги с Украины растут. Допустим, номера, которые миллиардер опальный, бывший министр энергетики Аблязов, он на своем ютуб-канале публиковал номера, а номера были, догадайтесь какие, +38066. Номера для координации действий митингующих. Он говорит: «Я в Киеве, но сейчас я в Париже». Это понятно, что опять же из Киева все растет», – сказал добровлоец.

«Во многих пабликах, в группах «ВКонтакте» много укроботов сидят, обстановку подогревают: «Вот, Россия, вот то, то, оккупация». Я говорю, какая оккупация может быть и плюс они еще палятся тем, что когда они пишут комментарии, типа они из Казахстана, но неймы и фейковые страницы у них, они палятся тем, что букву И они с точкой пишут, по-украински. Я сразу пишу: «Куда ты лезешь, ты с Украины?». – «Да нет, я из Казахстана». Я ему начинаю просто на казахском писать, и он уже все, не знает, что ответить», – заявил Игенов.