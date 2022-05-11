Украинские БПЛА снова безуспешно попытались атаковать остров Змеиный

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские военные отбили очередную попытку атаки ВСУ на остров Змеиный в Черном море.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации Конашенкова, за минувшие сутки были сбиты несколько беспилотников ВСУ, один из которых направлялся к острову Змеиный.

«Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области», – заявил Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены 93 объекта и порядка 500 районов сосредоточения украинских войск.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники», – заявил Конашенков.