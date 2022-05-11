Украинские БПЛА снова безуспешно попытались атаковать остров Змеиный

11.05.2022  11:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Авторская колонка, Грузия, Дзен, Политика, Россия


Российские военные отбили очередную попытку атаки ВСУ на остров Змеиный в Черном море.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные отбили очередную попытку атаки ВСУ на остров Змеиный в Черном море. Об...

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По информации Конашенкова, за минувшие сутки были сбиты несколько беспилотников ВСУ, один из которых направлялся к острову Змеиный.

«Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области», – заявил Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены 93 объекта и порядка 500 районов сосредоточения украинских войск.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники», – заявил Конашенков.

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