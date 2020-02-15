15.02.2020, Керчь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
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Украинские браконьеры задержаны у берегов Крыма


Российские силовики из Погрануправления ФСБ по Республике Крым задержали украинских рыбаков, которые занимались незаконным выловом у берегов полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Четырех граждан Украины вместе с маломерным судном доставили в Керчь. На борту пограничники обнаружили порядка 300 камбал-калкана и сети.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», – говорится в сообщении.

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