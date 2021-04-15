Украинские бронекатера на Азове попали в российское окружение и угрожали отстреливаться

15.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Сегодня ночью в Азовском море произошел инцидент с участием бронекатеров ВМС Украины, которые в качестве конвоя следовали с вышедшими из украинских портов судами в направлении к Керченскому проливу – очевидно, чтобы воспрепятствовать российским пограничникам осуществлять проверки (режим досмотра ужесточился еще после провокации Киева с захватом крымского сейнера «Норд»).

Об инциденте в своем блоге рассказал бежавший из Крыма придворный экономист Партии регионов, а ныне член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночь была горячей. Как минимум пять катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры по нашим трех МБАКам. Команды подавал корабль береговой охраны РФ №734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали. Инфа проверена мной лично, инцидент произошел в 25-ти милях от пролива, наши эскортировали коммерческие суда», – написал Клименко.

Следует предположить, что Клименко, традиционно, приукрашивает «грозные действия» украинской стороны. Так, в 2018 году он утверждал, что Россия панически боится идеологически мотивированных молодых «морских волков», назначенных командирами украинских бронекатеров. Речь шла о бывших курсантах Нахимовского училища, которые в 2014 году демонстративно отказались принять российскую присягу и покинули Севастополь. Однако уже вскоре расхваленные Клименко командиры украинских катеров без боя сдались в плен при попытке прорыва Керченского пролива.

Так или иначе, но сообщение об инциденте не на шутку возбудило бывшего фейкового представителя президента Украины в «АРК» Бориса Бабина. В своем блоге он потребовал использовать ЧП как повод для расторжения договора между Российской Федерацией и Украиной о совместном использовании Азовского моря.

«По Азову Украине следует безотлагательно принимать высокие перезревшие решения», – требует Бабин.