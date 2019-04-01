Украинские букмекеры не верят в победу Порошенко

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Букмекерская компания ElectraWorks Limited, работающая под брендом bwin, возобновила прием ставок на выборы президента после связанного с первым туром перерыва: ставки на победу Владимира Зеленского выросли с 1,8 к 1 до 1,22 к 1, Петра Порошенко — снизились с 2,5 к 1 до 4 к 1, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Оператор «Пари-Матч» принимает ставки на второй подряд срок нынешнего президента с коэффициентом 3,1 к 1, также считая фаворитом Зеленского, для которого коэффициент составляет 1,35 к 1.

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Почти такие же ставки и еще у одного букмекера — 1Xbet: Петр Порошенко — 3,096 к 1, Владимир Зеленский — 1,336 к 1.

Отметим, что по итогам подсчета 90,08% протоколов, Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают соответственно 30,26% и 15,99% голосов избирателей.