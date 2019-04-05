Украинские букмекеры сделали свои ставки на второй тур выборов

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Крупнейшие операторы спортивных ставок считают Владимира Зеленского фаворитом в борьбе за пост президента Украины и не верят в выигрыш Ретра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствует опрос букмекеров, проведенный киевским изданием УНН.

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В первом туре голосования победил Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов избирателей. Его конкуренту Петру Порошенко выразили поддержку лишь 15,95% граждан. Исходя из разрывов между рейтингами (14,29%), после первого тура, по мнению букмекеров, можно сказать, что Зеленский является явным фаворитом, а шансы Порошенко довольно скромные.

Например, украинская БК “Фаворит” дает возможность поставить на Зеленского с коэффициентом 1,33. Победа Порошенко оценивается коэффициентом 3,05.

Еще две популярные в Украине конторы – “Пари-Матч” и “1xBet” тоже уверены в триумфе Зеленского: 1,35 и 1,21 соответственно. Шансы Порошенко: 3,10 и 3,26.

Относительно зарубежных букмекеров, то австрийская компания “Bwin” еще увереннее отдает предпочтение Зеленскому – 1,28 против 3,4 у действующего гаранта.

Интересно, что перед стартом первого тура большинство контор не отдавали ни одному из кандидатов преимущество, давая на их победу примерно одинаковый коэффициент – 2,0-2,1.