Украинские цены растут быстрее доходов

04.02.2019, Киев, Игорь Петров

Доходы большинства граждан Украины не успевают за ростом цен, а заявления чиновников о росте средней зарплаты не соответствуют действительности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас цены растут быстрее доходов – зарплат, пенсий, доходов от предпринимательской деятельности. По нашим расчетам, за последний год не снизилась лишь покупательская способность на минимальную зарплату. В этом году у большинства граждан покупательская способность будет продолжать снижаться. Минимальная зарплата выросла меньше, чем за последние 4 года. Меньшими темпами будет расти средняя зарплата”, – сказал эксперт.

Он также опроверг слова премьер-министра Владимира Гройсмана, заявившего, что по итогам 2018 года средняя зарплата в стране уже составляет более 10 тысяч гривен.

“К сожалению, это не так. Есть цифры Пенсионного фонда и государственной статистики. Данные государственной статистики приблизительны и охватывают лишь 10% самых крупных предприятий страны. А данные Пенсионного фонда охватывают все предприятия. Как раз по итогам 2018 года будет понятно, какая все-таки у нас средняя зарплата. Но роста даже средней зарплаты в 2018 году будет меньше, чем в предшествующем. Мы также увидели меньший рост пенсий», – резюмировал Дорошенко.