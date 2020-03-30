Украинские чернозёмы сдают Западу: Верховная рада под покровом ночи идёт на грубые нарушения

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пользуясь объявленным в связи с пандемией коронавируса карантином, во время которого запрещены акции протеста, Верховная рада продолжает до сих пор внеочередное заседание, рассматривая многочисленные поправки к закону, который позволит продавать украинские чернозёмы западным корпорациям.

Несмотря на формальное наличие у партии Владимира Зеленского «Слуга народа» монобольшинства, в зале парламента вечером остались считанные депутаты.

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Числа народных избранников явно не хватает для кворума, несмотря на это, заседание продолжается – поправки голосуются чужими карточками.

На нарушение регламента указал депутат от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Михаил Папиев, потребовавший провести регистрацию и назвавший продолжение заедания незаконным.

Он напомнил, что сегодняшнее заседание Рады было внеочередным – поводом явилось принятие закона об изменении бюджета для борьбы с коронавирусом и назначение новых министров вместо подавших в отставку.

«Я хочу объяснить, что происходит в зале. Процедура проведения внеочередного заседания ВРУ абсолютно отлична от процедуры во время штатных, текущих заседаний. Как только вы сделали перерыв, вы должны после этого объявить регистрацию народных депутатов.

Я посчитал – сейчас в зале 74 народных депутата. То есть, ВРУ неполномочная рассматривать вопросы. Я требую сейчас провести регистрацию народных депутатов, и если 226 нет, то вы не имеете законного права проводить сессию. Обращаюсь к гражданам Украины: вы видите по телевидению, что в зале не…», – возмутился он, однако закончить фразу ему Папиеву дали, потому что время на выступление у депутата вышло, и вице-спикер Руслан Стефанчук объявил голосование за очередную правку.

В свою очередь, коллега Папиева по фракции Василию Нимченко также призвал вице-спикера придерживаться регламента.

«Вы перешли на лезвие ножа. Вы забыли, что мы правовая страна. И очень печально, что вы, как юрист, уважаемый мной человек, встали на этот фарватер.

Посмотрите, что происходит сейчас в зале. Вы видите, что Верховная рада недееспособна, она не может принимать решения, потому что нет 226 голосов. Кому это непонятно?» – попытался увещевать он, однако Стефанчук всё равно продолжил зачитывать правки.

После этого немногочисленные депутаты начали скандировать «Ганьба!», однако и это не смутило вице-спикера украинского парламента. Рада продолжила рассмотрение поправок к земельному закону, которых осталось всего несколько сотен.