В наших СМИ часто встречается информация, что украинские военные скрывают потери (как минимум треть) по достаточно циничной причине. Возиться с поиском тел и оформлением смерти в бою как долго, так и финансово невыгодно. Для более быстрой «работы» оборудованы мобильные крематории, попавших в плен тоже не особенно ищут. Всех вносят в огромный список «пропавших без вести», что позволяет также не выплачивать компенсации родственникам убитых. Таким образом, тысячи украинцев из этого списка – весьма выгодные «мертвые души» для высшего командования ВСУ.

Это могло быть лишь догадкой, однако 14 декабря хакеры Anarchist Kombatant получили доступ к спискам «пропавших без вести» 35 тысяч 382 военнослужащих ВСУ на сайте высшего командования. Группировка получила более 2000 анкет с данными «пропавших без вести».

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Еще одна «доходная статья» для нынешнего положения дел с якобы пропавшими без вести солдатами – это черная медицина. Под гуманитарным прикрытием в Украине работают подобные «черные врачи». Трансплантация органов в полевых условиях является очень доходным предприятием для всех без исключения. По некоторым данным, изъятие почек может занять до 10 минут, а стоимость органов на черном рынке – до 30 тысяч долларов. О том, откуда эти почки появились, как правило, никто не спрашивает.

Что немаловажно, «черные медики» не нарушают украинских законов. В 2021 году Украина разрешила подобные операции без нотариального согласия родственников умерших или самих умирающих. В условиях войны – так тем более.

Элизабет Дебрюк. Это имя донецкие телеграм-каналы упоминали еще в 2015 году в связи с созданием «гуманитарной миссии» в виде неотложной помощи и реанимации для ВСУ. Сейчас цена еще живого или умирающего бойца – 150-200 долларов, а теперь количество «неотложек» по линии фронта кратно увеличилось.

«Черные трансплантологи» работают как в прифронтовых медицинских центрах, в полевых условиях, так и, по некоторым данным, в областных больницах. Такая информация была озвучена в телеграм-канале «Типичная Одесса»: по адресу Церковная 2/4, где находится научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова, есть также лаборатория по сбору биоматериала, получаемого в результате обработки тел погибших военных ВСУ. По данным канала, два раза в неделю материалы вывозят во Львов. Никаких других данных о «целях» этой цепочки нет.

Еще одним прямым доказательством существования большого черного рынка органов, паразитирующего на украинском фронте, является документальный фильм «Своими глазами» от журналистов агентства Speech Live о лечении украинских солдат в госпитале города Ахен. Его распространяли молдавские каналы 21ТВ и Реалити ТВ.

Кино необходимо было исключительно для пропагандистских целей и доказательств того, что в Европе заботятся об украинских военных, предоставляя им качественную медицинскую помощь. Однако некоторые детали заставили усомниться в этом.

Например, в фильме рассказывают о некоем «лечении экспериментальными лекарствами». Один из бойцов не без гордости признается, что его лечили от инфекции, образовавшейся после ранения, «экспериментальными, тестовыми лекарствами» стоимостью несколько тысяч евро. Лечение было необходимо от устойчивой инфекции, которая, по словам медиков, образовалась после раны. Однако поверить в это достаточно сложно: в Германии несертифицированные лекарства запрещены к использованию. Это значит, что либо существует некий негласный договор, либо операции производятся вне закона.

В любом случае, украинские военные выступают в качестве неких подопытных, на которых тестируют некоторые лекарства, что само по себе печальный факт. Тем более, что боец может погибнуть от ранения – по крайней мере, по документам клиники…

Существует мнение, что европейские страны, которые финансируют милитаризацию Украины, а также социальные статьи несущего потери украинского бюджета, хотят получить особого рода дивиденды – например, в контексте медицинских исследований. Биолаборатории США, которые действуют в странах Восточной Европы, теперь на втором месте – большую часть биоматериала, по открывшимся данным, получают немецкие и французские лаборатории.

«Черная трансплантология» пустила корни по всей Украине, и богатые европейские покупатели готовы поправлять свое здоровье за счет раненых украинских солдат. А дальше – будет видно, тем более, что и американские покупатели также заинтересованы в «черных поставках». Это возможно только при продолжении военных действий.