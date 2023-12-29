Украинские чиновники начали саботировать приказы Зеленского  

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 08:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Из-за постоянных ошибок украинский президент Владимир Зеленский теряет не только поддержку народа, но и возможность управления государственными структурами.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за постоянных ошибок украинский президент Владимир Зеленский теряет не только поддержку народа, но и...

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«Сейчас под президентом очень серьёзно зашаталось кресло. Сумма провалов во внешней политике, провалов на фронте, во внутренней политике, и так далее, сумма голосов недовольных создала кумулятивный эффект. И перебить этот кумулятивный эффект пытаются созданием атмосферы давления и страха», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что украинские чиновники понимают, что отвечать за многие решения власти придётся им, и потому устраивают саботаж.

«Президент постепенно теряет союзников среди элит. Очень многие представители власти среднего звена начинают просто саботировать определённые решения или циркуляры.

На всякий случай, они чудесно понимают, что всякое может быть. За тридцать лет они всякое видели, а потом кому-то надо будет отвечать, как с Януковичем было: он оказался в Ростове, а отвечали совершенно другие люди. Поэтому лучше повременить, время абсолютно непонятное, а если завтра поменяется власть, то с многих спросят. Поэтому и происходит такой лёгкий саботаж», – подытожил Бондаренко.

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