Украинские чиновники навыписывали себе дешевые ипотечные кредиты

10.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%», о которой много пишут украинские СМИ, не работает, вернее, дешевые кредиты по ней получают в основном чиновники.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я почти каждую неделю читаю как отсчитываются, сколько у нас предоставлена кредитов по этим знаменитым программам 5-7-9 и по ипотечному кредитованию под 7%. Так вот, состоянием на сегодня по ипотечному кредитованию по 7% выдано аж 160 кредитов. На общую сумму 140 млн грн.

Из них 35% – это Киев еще 26% киевская область. То есть 61% всех ипотечных кредитов – это Киев и киевская область. О чём это говорит? Где живут и хотят жить наши чиновники их дети и внуки? Киев и вокруг Киева, Киевская область. Это говорит о том, кому выдают эти самые дешёвые кредиты на ипотеку. То есть, даже такой мелкий механизм используется в основном для чиновничьего аппарата», – подытожил Андрей Новак.