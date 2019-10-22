22.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы
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Украинские чиновники обеспечили себе сладкую жизнь за счет деградации социалки

За последние семь лет финансирование госаппарата в бюджете Украины увеличилось а три раза, а расходы на социальную сферу – менее чем вдвое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В среднем финансирование госаппарата с 2013 по 2020 год выросло на 300%, то есть в три раза. Они живут так, как жили до кризиса. В долларах. В то же время, если взять любые социальные издержки, то прожиточный минимум вырос на 197%, минимальная пенсия – на 201%. Минздрав – на 175%, МинЖКХ – на 147%», – отметил Бортник.

По его словам, примерно такое цифры в диапазоне 200% наблюдаются и по другим социальным статьям.

«То есть финансирование госаппарата выросло на 300%, социальные издержки – до 200%, по некоторым направлениям – намного меньше. Чиновники и политики сохранили себе финансирование, хорошие зарплаты, при том, что социальная сфера продолжает деградировать и стагнировать. При том, что население за это время тоже уменьшилось. Реальные социальные издержки должны были вырасти потому что мы не платим зарплаты и пенсии ни в Крыму, ни на Донбассе», – сказал политолог.

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