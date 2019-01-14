//exit;
14.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Д.Б., История, Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские чиновники объявили трагедией строительство «Тавриды» в Крыму

Украинские чиновники от культуры расценивают как трагедию обнаружение тысяч артефактов при строительстве трассы «Таврида» в Крыму.

Об этом в эфире филиала «Радио свобода» «Крым. Реалии» заявила замминистра культуры Украины Светлана Фоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это болезненная и трагичная часть нашей работы. Потому что, не имея возможности повлиять и изменить ситуацию в практической плоскости, мы понимаем, что утрачиваем много культурных ценностей. Сносятся целые слои исторической памяти. Мы не можем это предотвратить, это действительно трагедия», – сказала Фоменко.

По ее словам, Украина просит ЮНЕСКО провести мониторинг в Крыму.

«Они посмотрят на условия сохранения культурного наследия Украины, которое остается на оккупированной территории. Сначала речь шла только о заповеднике «Херсонес Таврический», но сейчас — уже и о других культурных объектах на территории Крыма, которые есть в национальном реестре. Мы возлагаем большие надежды на выводы этой мониторинговой миссии», – сказала Фоменко.

Как ранее сообщал «ПолитНавегатор», во время строительства трассы «Таврида» археологи обнаружили античную аристократическую усадьбу 5-3 веков до нашей эры в окрестностях Керчи, мостик 17-го века, скифский могильник на 400 захоронений и русский лагерь периода Крымской войны. По итогам раскопок только в Херсонесский заповедник было передано 4 тыс экспонатов. Ради сохранения некоторых объектов строители изменили маршрут трассы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть