Украинские чиновники объявили трагедией строительство «Тавриды» в Крыму

14.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинские чиновники от культуры расценивают как трагедию обнаружение тысяч артефактов при строительстве трассы «Таврида» в Крыму.

Об этом в эфире филиала «Радио свобода» «Крым. Реалии» заявила замминистра культуры Украины Светлана Фоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это болезненная и трагичная часть нашей работы. Потому что, не имея возможности повлиять и изменить ситуацию в практической плоскости, мы понимаем, что утрачиваем много культурных ценностей. Сносятся целые слои исторической памяти. Мы не можем это предотвратить, это действительно трагедия», – сказала Фоменко.

По ее словам, Украина просит ЮНЕСКО провести мониторинг в Крыму.

«Они посмотрят на условия сохранения культурного наследия Украины, которое остается на оккупированной территории. Сначала речь шла только о заповеднике «Херсонес Таврический», но сейчас — уже и о других культурных объектах на территории Крыма, которые есть в национальном реестре. Мы возлагаем большие надежды на выводы этой мониторинговой миссии», – сказала Фоменко.

Как ранее сообщал «ПолитНавегатор», во время строительства трассы «Таврида» археологи обнаружили античную аристократическую усадьбу 5-3 веков до нашей эры в окрестностях Керчи, мостик 17-го века, скифский могильник на 400 захоронений и русский лагерь периода Крымской войны. По итогам раскопок только в Херсонесский заповедник было передано 4 тыс экспонатов. Ради сохранения некоторых объектов строители изменили маршрут трассы.