Украинские чиновники реально крутили коррупционные схемы с приборами из России

05.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Первый заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Сергей Омельченко подтвердил, что высотомеры, фигурирующие в очередном журналистском антикоррупционном расследовании, были произведены в России.

«Единственная компания, которая производит такие высотомеры — это предприятие Российской Федерации», – сказал Омельченко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Как выяснили журналисты, высотомеры для казахских самолетов Ан-26 стоимостью около 85 тыс. долларов США были доставлены в Украину через Арабские Эмираты под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией «Укрспецэкспорт», которую на тот момент возглавлял Букин, примерно за 580 тыс. долларов.

«Мы посылали запросы многим компаниям, но получили ответ только от одного. Единственный победитель со своим предложением действительно предоставил лучшую цену», – сказал Омельченко.

По его словам, казахский заказчик не в претензии, что высотомеры были закуплены в 7 раз дороже.

«Информация о стоимости конкретного того или иного винта не может быть предоставлена, поскольку она является конфиденциальной. Она не влияет на интересы ни одного субъекта на Украине и за ее пределами, поскольку контракт был своевременно выполнен на высоком уровне. Общая сумма контракта была соответственно выстроена таким образом, что она удовлетворяла нашего иностранного партнера и создавала экономические возможности для украинского государства», – сказал Омельченко.

Украинские журналисты утверждают, что действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали “откаты” за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана. Посредниками выступали сын Гладковского Игорь и его партнер Виталий Жуков. Гладковский-старший и Букин получали как минимум 30 и 10 тыс. долларов США “отката”.