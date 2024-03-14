Украинские чиновники списывают воровство при строительстве обороны на удары российских ФАБов

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Украинские чиновники, отвечающие за строительство фортификационных сооружений, рассчитывают, что российские ФАБы и артиллерия помогут им заработать. На удары ВС РФ можно списать разрушение блиндажей и опорных пунктов, и никто уже не сможет проверить, были ли они построены по стандартам.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады и бывшего спикера запрещенного в России экстремистского «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите хотя бы, на какие направления идут эти средства. Никто, конечно, не будет спрашивать, сколько капсул безопасности закуплено у господина Ахметова, но скажите, по какой цене? Никто не будет спрашивать, сколько стоит погонный километр укрепленного окопа, но скажите, по какой цене? Никто не должен во время войны раскрывать секреты и спрашивать, сколько именно специальных укреплений было сделано, но скажите, по какой цене были закуплены строительные материалы? И тогда все станет ясно», – сказал экс-министр.

«Это строительство оборонительных сооружений, где каждая копейка идет на сохранение жизни украинского солдата, или это «Большая стройка-2» в расчете, что российская артиллерия и ФАБы расхреначат это все, и потом скажут: «Ну, посчитать невозможно – был там бетон или не было, были там три наката древесины 70 сантиметров диаметром или не было их там, была там капсула выживания или не было – все уничтожено», – заявил Луценко.