Украинские чиновники умыкнули 100 миллионов на строительстве ядерного хранилища в Чернобыле

Сергей Рыжов.  
24.07.2024 10:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Строительство, Украина, Энергетика


На Украине передали в Высший Антикоррупционный суд тянувшееся еще с осени прошлого года резонансоное дело о хищениях 100 миллионов гривен на строительстве ядерного хранилища в Чернобыле. Одним из главных подозреваемых является руководитель компании «Атомпроектинжиниринг» Николай Божко.

Именно возглавляемое им подразделение украинского «Энергоатома» было заказчиком скандального коррупционного строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

На Украине передали в Высший Антикоррупционный суд тянувшееся еще с осени прошлого года резонансоное...

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Еще в октябре 2023 года две украинские спецслужбы НАБУ и САП сообщили Божко – в ряду других должностных лиц «Энергоатома» – подозрении в растрате бюджетных средств.

Как выяснил дочерний от американского Радио «Свобода» грантоедский проект «Схемы», во время одного из совещаний в кабинете Божко, запись которого ранее опубликовали журналисты, ее участники констатировали «исчезновение» части денег и обсуждали, как скрыть этот факт и профинансировать дальнейшие работы, чтобы вовремя сдать объект.

Как установило следствие, для этого заказчик завысил цену работ втрое — с 421 млн. грн. до 1,497 млрд. грн., заключив с компанией-подрядчиком договор в обход открытых торгов.

В договор внесли поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а в 2021 году продала «Энергоатому» втрое дороже.

«В результате этих действий ГП НАЭК «Энергоатом» переплатило почти 100 млн грн» , – сделали вывод детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сейчас гендиректору предприятия Николаю Божко, его подчиненным, а также руководителю компании-подрядчика вменяют статью УК Украины о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

 

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