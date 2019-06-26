Украинские циркачи взбесили в ПАСЕ даже отъявленных русофобов

26.06.2019, Херсон, Владимир Гладков

Возвращение России в ПАСЕ – лишь отчасти победа российской дипломатии. Львиная доля заслуги лежит на украинской делегации, которая своим «рагульско-быдляческим дегенератизмом» умудрилась настроить против себя подавляющее большинство европейских депутатов.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак Россия возвращается в ПАСЕ. Это поистине огромная заслуга украинской делегации.

Европейцы очень прагматичные люди, но даже несмотря на это, работа всяких там Соросов и прочих грантоедов на протяжении многих десятилетий дала свой результат.

Думаю, многие в Европе искренне поверили в росказни о «русской агрессии» и о том, что в Севастополе, например, все спят и видят, как наконец-то над городом поднимется флаг Украины и, несмотря на тотальные репрессии КГБ, хранят под подушками тризуб, а на кухнях шёпотом поют «щеневмерлу».

И верили бы себе и дальше – грантоеды и пропагандисты хорошо работают – но тут в ПАСЕ стала приезжать делегация новых постмайданных властей.

Все эти Гончаренки в перчатках, Геращенки и Бляхеры со своим откровенно рагульско-быдляческим дегенератизмом.

Я реально вчера держал единственный кулачок за то, что в лучших традициях украинского «парламентаризма» эти придурки заблокируют трибуну и начнут драться. Видимо, старшие товарищи не дали, но несмотря на это, всё равно своим селюковым быдлячеством наша делегация умудрилась настроить против себя подавляющее большинство депутатов, показав, кто реально пришел к власти в Украине», – прокомментировал экс-нардеп прикреплённый к публикации видеоролик телеканала «Россия-1» с нарезкой «подвигов» украинской делегации.

«Пишут, что это победа российской дипломатии. Отчасти. Но всё-таки, по большей части, это – перемога именно всех этих Бляхеров и прочего пришедшего на волне Майдана отребья, которые на протяжении многих лет делали все, чтобы поссориться абсолютно со всеми и потерять поддержку даже самых яростных русофобов!», – добавил Журавко.

«От себя, как от депутата нескольких созывов ВР, хочу сказать: друзья, не все в Украине Бляхеро-Геращенко-Гончаренковская сволота и придурки!

Подавляющее большинство моей страны – это адекватные люди, презирающие этих позорных клоунов! От имени всех нормальных украинцев хочу также принести извинения за этот низкопробный и позорный цирк», – подытожил Алексей Журавко.