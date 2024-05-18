Украинские дальнобойщики вышли на протест. Но мы не ждём успешного бунта

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Больше сотни грузовиков блокировали в субботу трассу «Киев — Одесса». Дальнобойщики, не получившие бронь от армии, протестовали против усиления могилизации. Ведь теперь водителей могут схватить и отправить в мясорубку на фронт при пересечении границы. Значительная часть дальнобойщиков предпочитают не возвращаться из рейсов и оставаться за кордоном, бросив свои авто.

Длина «пробки» на выезде из Одессы составляла около пяти километров. В протесте участвовали водители из разных областей Украины – Одесской, Кировоградской, Николаевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Киевской.

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«Ребята с радостью откликнулись на эту забастовку, чтобы хоть нас немного услышали те, кто едет из Одессы в Киев. Наверное, нет такой области, из которой здесь нет машин», – комментировал анонимный автор видеозаписи.

Дальнобойщики недоумевали, почему многие «избранные» на дорогих внедорожниках спокойно пересекают границу, а их на ней «могилизируют»? Собственно, забастовка и стала попыткой задать этот вопрос оккупационной власти, ведь именно они «делают важную работу» и отчасти именно на ней «держится государство».

Полиция, к слову, присутствовала на месте забастовки «для порядка»; дежурили машины скорой помощи.

Хотя, на самом деле, согласно вступившему в силу могилизационному закону, протестующие должны были находиться не на трассе (на работе в дороге), а в военкоматах для обновления персональных данных — всех не записанных в очередь, ждет первоначальный штраф в17 тысяч гривен.

Кому как не дальнобойщикам об этом знать, если и ранее их постоянно останавливали тэцэкашники и забирали в военкоматы прямо из машин.

Напомню, что при этом на днях Кабмин дал бронь от армии букмекерам, доставщикам и рекламщикам. Еще раньше ценными посчитали сотрудников цирка, также предоставив им бронь. С точки зрения обывателя, страховку получили люди-паразиты не понятной специализации, тогда как от «дальнобоев» напрямую зависит, купит ли обыватель завтра хлеб или лекарство. Да, на них и правда держится государство. Вернее, то, что от него осталось.

Кстати, в связи с этим протестом вспоминается, как в первый год войны аналогично протестовали и моряки. Тогда даже проскальзывало мнение — мол, наконец-то, народ поднимается и встает против нацистской нечисти. Однако, напомню, что закончились эти акции арестом организаторов и прибытием на последний митинг живодеров из ТЦК. Так протест и затих.

Что будет с дальнобойщиками, пока не ясно. Услышат ли их в Киеве?.. Вероятно, арестуют или могилизируют самых активных. О реальной пользе для страны речи тут не идет — «так не доставайся же ты никому».

Осталось еще могилизировать пожарных. Потому что врачей и ментов — тех уже.