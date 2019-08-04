Украинские «деды» расстреляли в Донбассе молодого сослуживца

04.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения карательной операции в Донбассе, в ходе «обучения» молодого солдата обстреляли его из подствольного гранатомёта.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он указал на факты неуставных взаимоотношений, продолжающиеся в рядах ВСУ.

«В 1-м батальоне 53-й бригады в течении месяца старослужащие боевики подразделения издевались над своим сослуживцем, недавно призвавшимся в ряды ВСУ, солдатом Пархутой А. П. Изначально издевательства сводились к проверке качества изучения уставов и отказу в отдыхе в случае их незнания, а также проверке уровня физической подготовки путем ежедневной сдачи нормативов. Но в ночь со 2 на 3 августа издевательства вышли на новый уровень», – рассказал Даниил Безсонов.

По его информации, старослужащие боевики, употребив алкогольные напитки, решили проверить, как молодой Пархута способен действовать в боевой обстановке.

«Ввиду отсутствия обстрелов со стороны подразделений Народной милиции Республики, боевики устроили боевую обстановку сами. Выгнав Пархуту в поле, в тылу своих позиций, начали вести неприцельный огонь под ноги и над головой испытуемого, гоняя его по местности. Однако, один из «учителей» решил усложнить задачу и произвёл выстрел из подствольного гранатомета по Пархуте. В итоге солдат доставлен в госпиталь в Часов Яр с множественными осколочными ранениями спины и ягодиц», – добавил представитель оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что командование 53-й бригады скрывает факт неуставных взаимоотношений в подразделении и списывает ранения Пархуты на обстрел с территории ДНР, при том, что ранения боевик получил в 2-х километрах от линии боевого соприкосновения.