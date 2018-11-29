Украинские “декоммунизаторы” давят на наместника Киево-Печерской Лавры с рвением большевиков

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении со стороны властей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня — и угрозы, и звонки — и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю», — сказал он на брифинге в четверг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Митрополит сообщил, что в отношении него открыты дела. «Мне инкриминируют на основании религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею. Но я к нему отношусь с большим уважением как патриарху», — рассказал наместник Лавры.

Священнослужитель не исключает усиления давления на него и даже обысков. «Я не удивлюсь, если будут обыски и еще большее насилие», — отметил он. При этом митрополит сказал, что не может ответить на вопрос, кто открыл дела против него, поскольку они закрыты от общественности.

Также, по его словам, министерство культуры Украины проводит проверку имущества, которое было передано лавре в советское время. «Минкульт проверяет, а не описывает то, что в 1988 году СССР передало в долгосрочное пользование», — отметил он.

По словам известного православного публициста, протоиерея Всеволода Чаплина, киевские власти используют против УПЦ “классические методы ранних большевиков”.

“Опись имущества (со вчерашнего дня и в Киево-Печерской лавре), собрания «трудящихся», беседы в ЧК (СБУ), кампанию в газетах. За этим обычно следует отнятие храмов, а потом – тюрьмы и лагеря. Люди, работающие в украинском «госаппарате», прекрасно эту технологию знают. Некоторые ей обучались в советских органах власти, иные – в советских же вузах. Так что «традиция» используется со знанием дела. Сообщают из Киева, что даже до мощей “учетчики” добрались. Ну чистые годы раннего большевизма”, – отмечает он в своем телеграмм-канале “Православная политика”.

Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием.

В настоящее время нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а верхняя лавра — в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.