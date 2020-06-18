Украинские декоммунизаторы в Китае едва не целуют серп и молот

18.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина надеется на финансовую помощь Китая, но пока дружить с Пекином Киеву мешают США.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал специалист по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

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Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после отмены карантина совершит визит в Индию и Китай.

«А в докоронавирусные времена интересно было наблюдать за поведением украинских делегаций во время визитов в Китай: несмотря на снос памятников Ленину в самой Украине, в особенности в ее западных регионах, — в КНР украинские чиновники с удовольствием фотографировались на фоне коммунистических флагов. И в целом акцентировали внимание, что «все мы — родом из СССР», страны, во многом идеологически близкой к нынешнему Китаю», – отмечает Манкевич.

По его словам, Украиана хочет «заткнуть кредитные дыры за счет юаней».

«Но Зеленский, несмотря на всю свою харизматичность, здесь пока проваливается. Дружить с Пекином ему мешают Штаты. Самый характерный пример — в начале 2020 года сорвалась сделка по продаже двигателестроительного предприятия «Мотор Сич». Его (вместе с технологиями) хотел купить Китай, но под жестким давлением из Вашингтона сделка была завернута Антимонопольным комитетом Украины. Ибо в противном случае американцы пригрозили заблокировать военную помощь Киеву», – подчеркивает эксперт.

«Результат: отношения с Москвой, несмотря на заигрывания в начале президентства Зеленского, не выстроены, а западные патроны готовы давать деньги только на кабальных условиях с элементами внешнего управления. Возможно, в этой ситуации дефолт и правда является тем самым ходом конем, который позволит украинским властям перевернуть на первый взгляд безнадежную геополитическую партию и пойти на сближение с Москвой, Берлином и Пекином?», – задается вопросом Манкевич.