Украинские дельцы майнили криптовалюту, воруя электричество у «Укрзализныцы»

06.09.2022  09:20 (Мск), Киев
Емкмиа Еременко.  
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Tехнологии, Дзен, Криминал, Общество, Украина
Новости Украины

Украинские злоумышленники использовали мощности «Укрзализныци» для организации подпольной майнинговой фермы для добычи криптовалюты.

О разоблачении преступной деятельности сообщила Киевская городская прокуратура.

Украинские злоумышленники использовали мощности «Укрзализныци» для организации подпольной майнинговой фермы для добычи криптовалюты. О...

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Согласно материалам следствия, должностные лица АО «Укрзализныця», вступив в преступный сговор с частным лицом, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также путем незаконного отбора значительных объемов электроэнергии из сетей «Укрзализныци».

«В рамках следствия по месту расположения майнинг-фермы на территории Житомирской области проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптографической валюты, а именно 60 видеокарт с блоками питания к ним, жесткий диск и 2 интернет приемника. Также, в ходе обыска зафиксирован факт незаконного подключения оборудования к электросети АО «Укрзализныця», – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, размер ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет более 1,7 млн ​​гривен.

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